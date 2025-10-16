Tennis Jasmine Paolini ai quarti a Ningbo
Jasmine Paolini è ai quarti di finale del Wta 500 di Ningbo. L'azzurra ha battuto la russa Veronika Kudermetova, numero 31 al mondo, con il punteggio di 6-2, 7-5 in un'ora e 29 minuti di gioco conquistando altri punti importanti per la qualificazione alle Wta Finals. Al prossimo turno, Paolini sfiderà Belinda Bencic. Tra le due sarà la quarta sfida in carriera, con l'azzurra che è sotto 2-1 nei precedenti ma ha vinto l'ultimo match giocato quest'anno alla United Cup.
