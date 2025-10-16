Tennis i complimenti di Djokovic a Sinner | Mi somiglia

Roma, 16 ott. (askanews) – Jannik Sinner è il giocatore che più gli somiglia, parola di Novak Djokovic alla vigilia del match al Six Kings Slam che mette in palio un posto per la finalissima, e di conseguenza per il ricco montepremi che spetta al vincitore in terra araba. Il serbo, interpellato alla vigilia sul giocatore che maggiormente gli somiglia, non ha avuto dubbi: “Sinner, è chiaro”. Ovvero colui che lo aspetta stasera, dall’altra parte della rete. Nole non ha esitato, quando c’è stato da spiegare i motivi della somiglianza con Jannik: “È magro come me, colpisce molto forte, fa tutto benissimo sul piano strategico e riesce sempre ad essere ovunque. 🔗 Leggi su Ildenaro.it