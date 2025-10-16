Tendenze cibo 2026 | cosa mangeremo tra cucina sostenibile e fermentazione wild
Una cucina ‘climatica’ all’insegna di quel gusto che salva il pianeta: ecco le tendenze cibo 2026 (trend food 2026). Cosa mangeremo nel nuovo anno fra cibo smart, intelligenza artificiale e fermentazione di tipo ‘ selvaggio ‘. Ecco alcune interessanti previsioni sul pianeta food nel 2026. Di certo i vari stakeholder e consumatori andranno a scegliere sempre di più ingredienti a basso impatto ambientale. Tutto ciò prediligendo magari colture rigenerative, alghe e proteine alternative. Le etichette parlano di CO? risparmiata, non soltanto del concetto di caloria. I ristoranti andranno dal loro canto a proporre menù “climate positive”. 🔗 Leggi su Danielebartocciblog.it
