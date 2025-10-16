Tenacia sorrisi e cappelli così il banco di Roberto resiste da 80 anni E il Comune lo premia

Firenze, 16 ottobre 2025 – “Una gran bella soddisfazione”, sorrisi aperti e pacche sulle spalle da parte dei colleghi per Roberto Ballerini che il 10 ottobre è stato premiato dal Comune di Firenze. Una pergamena che rappresenta il grazie dell’amministrazione per l’impegno di una vita per il lavoro. E una dimostrazione di stima per una delle colonne del Mercato di San Lorenzo. PRESSPHOTO Firenze, San Lorenzo. Riconoscimento al cappellaio Roberto Ballerini per gli 80 anni del chiosco di famiglia. Con Sara Funaro, Jacopo Vicini, Mirko Ruffilli Giuseppe CabrasNew Press Photo “Le attività storiche vanno preservate e dobbiamo ringraziare chi lavora tutti i giorni per questo scopo”, ha detto la sindaca Sara Funaro consegnando il riconoscimento a Ballerini insieme all’assessore Jacopo Vicini e al presidente del Quartiere 1 Mirco Rufilli. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Tenacia, sorrisi e cappelli, così il banco di Roberto resiste da 80 anni. E il Comune lo premia

