Temptation Island Lucia Ilardo e Rosario Guglielmi si sono rivisti | lei tenta di riconquistarlo!
Sembra che Lucia Ilardo non si sia arresa e voglia riconquistare Rosario Guglielmi. Ecco cosa succede tra i due protagonisti di Temptation Island. 🔗 Leggi su Comingsoon.it
Tony Renda ha commentato la nuova relazione di Jenny Guardiano L’ex volto di Temptation Island ha fatto una proposta inaspettata alla sua ex fidanzata - facebook.com Vai su Facebook
Le sorprese e le emozioni non sono mancate nemmeno nell'ultima puntata di #TemptationIsland e poi… e poi… Per rivederla, clicca qui - X Vai su X
Il gesto spiazzante di Lucia Ilardo di Temptation Island 2025: è ancora innamorata di Rosario Guglielmi? - Sul suo profilo Instagram, che ha ufficialmente ripreso in mano dopo la fine del periodo Temptation Island, Lucia Ilardo ha postato qualche ora fa un romantico video in cui abbraccia e bacia in modo ... Lo riporta cosmopolitan.com
Temptation Island, Rosario e Lucia si sono rivisti di recente: il retroscena su cosa sarebbe accaduto - Temptation Island è finito già da un po', ma Lucia Ilardo e Rosario Guglielmi continuano il loro viaggio nei sentimenti fatto di alti e bassi ... isaechia.it scrive
Temptation Island, Lucia Ilardo tenta il tutto per tutto per riconquistare Rosario - Lucia Ilardo pubblica un video con Rosario Guglielmi: "Mi manchi come l'aria". Scrive donnaglamour.it