Temporali sullo Ionio | allerta arancione in Calabria e Puglia

Temporali, grandinate e raffiche di vento scandiscono giovedì 16 ottobre, con due regioni in allerta arancione e otto in giallo. L’ondata di maltempo corre lungo le aree ioniche e abbraccia il Sud, mentre il Centro-Nord vive situazioni più variabili. Prudenza e aggiornamenti costanti restano essenziali per chi si sposta. Sud e Isole nella morsa dell’instabilità . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Temporali sullo Ionio: allerta arancione in Calabria e Puglia

PRETEMP: Sul basso Tirreno e sullo Ionio potranno persistere piogge e temporali stazionari localmente forti, in particolare sulla Calabria tirrenica, in un livello 1. - X Vai su X

PREVISIONE PER GIOVEDÌ 16 OTTOBRE 2025 (Attendibilità 60%). Cielo in genere variabile con possibili rovesci o temporali sparsi, più probabili sul settore ionico. TEMPERATURE: minime tra 16 e 19°C e massime tra 23 e 26°C. VENTI E MARI:soffierà Sciro - facebook.com Vai su Facebook

Ancora piogge e temporali al Sud, è allerta arancione in Calabria e in Puglia - Una circolazione depressionaria sul Mediterraneo centrale continua ad interessare il nostro Paese, spostandosi gradualmente dal Mar ... Da notizie.tiscali.it

Meteo, tre cicloni in arrivo sull'Italia: scatta l'allerta meteo per forti temporali e grandine in diverse regioni - Un vortice, partito dalla Spagna, risucchia correnti piu fredde in discesa dalla Russia e provoca temporali e grandinate verso il Sud Italia. Secondo corriereadriatico.it

Allerta arancione in Puglia e Calabria. Arrivano i temporali - La Protezione civile alza il livello di allerta per stasera e domani in tutto il Sud e nel Centro Italia Come previsto, la perturbazione che ieri è giunta nel meridione, portando pioggia e vento, da s ... Lo riporta ambienteambienti.com