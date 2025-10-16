Tempo stabile ancora per qualche giorno poi arrivano le piogge

Novaratoday.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel fine settimana tempo stabile, poi tornano le piogge.Sono queste le previsioni per i prossimi giorni per novarese e Vco. “Tempo stabile fino al weekend compreso, pur con sole a tratti offuscato da nuvolosità di tipo medio, più insistente sul novarese, mentre su Ossola e Formazza prevarranno. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

