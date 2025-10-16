Tempi duri per il fast fashion | il Governo prepara una misura di contenimento
Il ministro delle imprese e del Made in Italy Adolfo Urso ha annunciato che il Governo si sta muovendo per attivare delle misure contro l’ultra fast fashion. La decisione arriva dopo l’incontro con le imprese e l’avvio di un tavolo tecnico tra ministero e imprese, denominato “tavolo della moda”. “Nei prossimi giorni presenteremo, a seguito del confronto odierno con le rappresentanze del settore, un provvedimento per fronteggiare il fenomeno dell’ultra fast fashion: un’invasione di prodotti stranieri a basso costo che danneggiano i nostri produttori e mettono a rischio i consumato”, dice il ministro. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
Leggi anche questi approfondimenti
Tempi duri per il peso Argentino Fonte: Argentina’s finances just got even more surreal https://economist.com/the-americas/2025/09/22/argentinas-finances-just-got-even-more-surreal… from The Economist - X Vai su X
Tempi duri per i cacciatori, che continuano a sperare di essere visti come eroi mentre rompono solo le Notizia fresca di oggi. L'associazione #ForumAmbientalista di Benevento ha chiesto che si smetta di sparare nel territorio di Pietrelcina dove arrivano turis - facebook.com Vai su Facebook
Parigi fashion week, le pagelle: Zendaya regina (10), JLo marziana (8), tempi duri per le Ferragni (Valentina 5). Rihanna in versione dark lady (7) - Siamo solo alla sfilata di apertura della nuova Paris fashion week, da Schiaparelli, e abbiamo già il trio del front row più fotografato. Da ilgazzettino.it
Parigi fashion week, le pagelle: Zendaya regina (10), JLo marziana (8), tempi duri per le Ferragni (Valentina 5). Rihanna in versione dark lady (7) - Valentina, l'unica sbarcata a Parigi quest'anno, per l'occasione è diventata bruna, come ha tenuto lei stessa a farci sapere. Riporta ilmessaggero.it
Fast fashion, Shein e Temu spediscono più di un milione di pacchi al giorno - Il fast fashion brucia i tempi, come dimostrano i dati dell’ultima edizione di State of Fashion, una pubblicazione annuale di McKinsey & Company e Business of ... Lo riporta vanityfair.it