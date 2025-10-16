Il ministro delle imprese e del Made in Italy Adolfo Urso ha annunciato che il Governo si sta muovendo per attivare delle misure contro l’ultra fast fashion. La decisione arriva dopo l’incontro con le imprese e l’avvio di un tavolo tecnico tra ministero e imprese, denominato “tavolo della moda”. “Nei prossimi giorni presenteremo, a seguito del confronto odierno con le rappresentanze del settore, un provvedimento per fronteggiare il fenomeno dell’ultra fast fashion: un’invasione di prodotti stranieri a basso costo che danneggiano i nostri produttori e mettono a rischio i consumato”, dice il ministro. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Tempi duri per il fast fashion: il Governo prepara una misura di contenimento