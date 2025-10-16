Tempesta solare in arrivo tre CME verso la Terra | le ha scagliate la macchia solare AR 4246

Fanpage.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La NOAA ha diramato un bollettino di allerta per una tempesta geomagnetica in arrivo oggi 16 ottobre. L'instabile macchia solare AR 4246 ha inviato una serie di CME verso il nostro pianeta, i cui flussi dovrebbero impattare con il campo magnetico terrestre questa sera. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

tempesta solare arrivo treTempesta solare in arrivo, tre CME verso la Terra: le ha scagliate la macchia solare AR 4246 - La NOAA ha diramato un bollettino di allerta per una tempesta geomagnetica in arrivo oggi 16 ottobre. Da fanpage.it

Rischio tempesta solare il 14 settembre: un buco a forma di farfalla e una CME “puntano” la Terra - Un buco coronale a forma di farfalla al centro del Sole sta inviando verso la Terra un costante flusso di vento solare, che dovrebbe raggiungere la magnetosfera il 14 settembre. Lo riporta fanpage.it

La Terra colpita da una tempesta solare inaspettata: ecco cosa sta succedendo - In queste ultime ore, la Terra è stata investita da una forte tempesta geomagnetica di classe G3, un evento inaspettato che ha catturato l’attenzione di scienziati, ingegneri e operatori di ... Scrive quotidiano.net

Cerca Video su questo argomento: Tempesta Solare Arrivo Tre