Articolo in aggiornamento Sarebbe durata circa 2 ore la telefonata fiume tra Donald Trump e Vlaimir Putin. “ Sto parlando ora con il presidente Putin. La conversazione è in corso, lunga, e ne riferirò il contenuto, così come il presidente Putin, alla sua conclusione ”, così aveva esordito Trump su Truth Social. La chiamata arriva alla vigilia dell'incontro di Trump di venerdì alla Casa Bianca con il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che ha fatto pressioni affinché Washington venda a Kiev i missili Tomahawk che consentirebbero alle forze ucraine di colpire più profondamente nel territorio russo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Telefonata Trump-Putin di due ore: "Passi avanti, ci vedremo a Budapest"