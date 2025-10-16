Telefonata Netanyahu-Trump sul rientro dei corpi degli ostaggi Il tycoon | Se Hamas continua a uccidere civili andremo lì e li uccideremo

Open.online | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una telefonata tra Benyamin Netanyahu e Donald Trump ha riportato l’attenzione sul delicato dossier degli ostaggi israeliani ancora nelle mani di Hamas e sul mancato rientro dei corpi di alcune delle vittime. Secondo quanto riferiscono diversi media israeliani, tra cui Ynet, il premier israeliano e il presidente statunitense hanno avuto un «colloquio positivo e caloroso», durante il quale Netanyahu avrebbe illustrato a Trump le misure che Israele intende adottare dopo che Hamas ha consegnato soltanto nove corpi degli ostaggi finora recuperati. Il rilascio dei corpi degli ostaggi. La fonte citata da Ynet parla di una telefonata «cordiale ma diretta», nella quale il leader israeliano ha spiegato la risposta che il governo si prepara a mettere in atto per il mancato rilascio completo delle salme. 🔗 Leggi su Open.online

