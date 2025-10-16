Teleconsulto pediatrico | bene la sperimentazione ma la Valtiberina non resti esclusa
Riceviamo e pubblichiamo da Adesso Riformisti per Sansepolcro."Il gruppo consiliare accoglie con favore l’avvio della sperimentazione del teleconsulto pediatrico prevista dalla Regione Toscana con la delibera di giunta n. 1417 del 29 settembre 2025. È un passo importante verso una sanità più. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
LA STORIA DI L. GUERRIERA DEL MELANOMA PEDIATRICO. "La mia dolce L. Una vera guerriera del melanoma, cosi piccola e cosi forte!. Diagnosticata a 2 anni con melanoma nodulare allo stadio 3b e guarita all'età di 10 anni. È la ragazza più coraggiosa - facebook.com Vai su Facebook
“Teleconsulto pediatrico: bene la sperimentazione, ma la Valtiberina non resti esclusa” - La posizione di Adesso Riformisti: "Manca da anni il terzo pediatra e l’ultimo bando regionale per coprire la zona carente è andato deserto, lasciando scoperto un servizio essenziale. arezzonotizie.it scrive
Adesso Riformisti: “Teleconsulto pediatrico in Toscana: bene la sperimentazione, ma la Valtiberina non resti esclusa” - Il gruppo consiliare Adesso Riformisti per Sansepolcro accoglie con favore l'avvio della sperimentazione del teleconsulto pediatrico previsto dalla Regione Toscana con la delibera di Giunta n. Scrive lanazione.it