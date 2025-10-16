Telecamere ed educativa di strada gli investimenti di Maranello contro il disagio giovanile
L’Amministrazione comunale ha completato nei giorni scorsi il progetto ‘Maranello Città possibile’, finalizzato ad investimenti nell’ambito della sicurezza integrata, con il contributo della Regione Emilia-Romagna che ha messo a disposizione fondi per potenziare l'illuminazione e la. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
A seguire, audizione di rappresentanti di Movimento di cooperazione educativa – MCE APS, Scosse - Soluzioni Comunicative Studi Servizi Editoriali APS e di Centro Iniziativa Democratica Insegnanti – CIDI. Guarda la diretta: https://bit.ly/_Cultura141025 #Op - X Vai su X
Saremo al Tennis & Friends con una mattinata tutta dedicata ai più giovani! Venerdì 10 ottobre, dalle ore 10:00 alle 13:30 Gli alunni delle scuole primarie e secondarie saranno protagonisti di un’esperienza educativa e divertente: un quiz sul Pomodor - facebook.com Vai su Facebook
Sicurezza alla Malatestiana. Nuove telecamere ed educatori in azione - Un ventaglio di iniziative finanziate dalla Regione per combattere i vandalismi e impedire comportamenti scorretti all’interno delle sale . Riporta msn.com