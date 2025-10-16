Milano, 16 ottobre 2025 – Tegola per il Milan: si ferma anche Adrien Rabiot. Quella che sembrava essere solo una contusione al polpaccio sinistro, rimediata con la Nazionale francese è stata valutata oggi dallo staff medico rossonero: il giocatore “è stato sottoposto a risonanza magnetica, l’esame ha evidenziato una lesione del muscolo soleo. Il calciatore sarà rivalutato tra una decina di giorni”. Slittati invece i controlli previsti per Cristian Pulisic: le condizioni dello statunitense, causa un ritardo del volo che avrebbe dovuto riportarlo in Italia oggi, verranno approfondite domani. Si teme una lesione al flessore della coscia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Tegola Milan, si ferma anche Rabiot: lesione. Rossoneri in ansia per Pulisic