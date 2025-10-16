Tegola in casa Baskers Forlimpopoli | si annuncia un lungo stop per Leonardo De Cesaris
Tegola in casa Baskers Forlimpopoli a poche ore dal match contro la corazzata Recanati. Leonardo De Cesaris ha riportato un infortunio al piede sinistro. La risonanza a cui si è sottoposto ha evidenziato la rottura di alto grado dell’aponeurosi plantare e del sottostante ventre muscolare del. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
