Continuano le soddisfazioni raccolte dalla Skate School Cesena nel panorama internazionale. Nello scorso fine settimana infatti una delegazione guidata dal coach Mattia Cecchetti è stata protagonista al ‘ Teenage Riot Skateboarding ’, uno dei migliori contest europei dedicati ai talenti emergenti e che si si è svolta in Olanda. La competizione di alto livello ha esaltato il talento degli iscritti della Skate School, che hanno ottenuto ottimi risultati. In particolare Johan Gregori si è classificato al primo posto nella categoria ‘1113 anni Sponsored’, seguito da Riccardo Gnocchi che nello stesso raggruppamento è salito sul terzo gradino del podio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Teenage Riot Skateboarding. Cesenati protagonisti