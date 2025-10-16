Tecnologie e comportamenti virtuosi Ecco la ricetta contro l’inquinamento

Tecnologie innovative e comportamenti virtuosi possono diventare la chiave per restituire respiro alle città. E a Monza e Brianza c’è tanto da fare in questo senso. Le rilevazioni diffuse nei giorni scorsi da Arpa Lombardia hanno evidenziato un nuovo superamento consecutivo del valore limite giornaliero di Pm10, un problema che accomuna diverse città lombarde – da Milano a Lodi, da Bergamo a Pavia – e che si ripresenta puntuale ogni autunno. Il particolato atmosferico Pm10, prodotto da traffico, riscaldamento domestico, processi industriali e polveri da combustione, è tra gli inquinanti più insidiosi: le sue particelle, inferiori ai 10 micrometri di diametro, penetrano nel sistema respiratorio, favorendo irritazioni, bronchiti, asma e malattie cardiovascolari. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

