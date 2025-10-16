Tecnologie e comportamenti virtuosi Ecco la ricetta contro l’inquinamento

Ilgiorno.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tecnologie innovative e comportamenti virtuosi possono diventare la chiave per restituire respiro alle città. E a Monza e Brianza c’è tanto da fare in questo senso. Le rilevazioni diffuse nei giorni scorsi da Arpa Lombardia hanno evidenziato un nuovo superamento consecutivo del valore limite giornaliero di Pm10, un problema che accomuna diverse città lombarde – da Milano a Lodi, da Bergamo a Pavia – e che si ripresenta puntuale ogni autunno. Il particolato atmosferico Pm10, prodotto da traffico, riscaldamento domestico, processi industriali e polveri da combustione, è tra gli inquinanti più insidiosi: le sue particelle, inferiori ai 10 micrometri di diametro, penetrano nel sistema respiratorio, favorendo irritazioni, bronchiti, asma e malattie cardiovascolari. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

tecnologie e comportamenti virtuosi ecco la ricetta contro l8217inquinamento

© Ilgiorno.it - Tecnologie e comportamenti virtuosi. Ecco la ricetta contro l’inquinamento

Argomenti simili trattati di recente

tecnologie comportamenti virtuosi ricettaTecnologie e comportamenti virtuosi. Ecco la ricetta contro l’inquinamento - Tecnologie innovative e comportamenti virtuosi possono diventare la chiave per restituire respiro alle città. Scrive ilgiorno.it

Premiare i comportamenti virtuosi - Sul Corriere Salute del 26 gennaio un intervento di Rosanna Tarricone si pone in potenziale continuità con quello di Alberto Giannini commentato in questo stesso spazio la settimana scorsa. Come scrive corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Tecnologie Comportamenti Virtuosi Ricetta