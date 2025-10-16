Tecnologie e comportamenti virtuosi Ecco la ricetta contro l’inquinamento
Tecnologie innovative e comportamenti virtuosi possono diventare la chiave per restituire respiro alle città. E a Monza e Brianza c’è tanto da fare in questo senso. Le rilevazioni diffuse nei giorni scorsi da Arpa Lombardia hanno evidenziato un nuovo superamento consecutivo del valore limite giornaliero di Pm10, un problema che accomuna diverse città lombarde – da Milano a Lodi, da Bergamo a Pavia – e che si ripresenta puntuale ogni autunno. Il particolato atmosferico Pm10, prodotto da traffico, riscaldamento domestico, processi industriali e polveri da combustione, è tra gli inquinanti più insidiosi: le sue particelle, inferiori ai 10 micrometri di diametro, penetrano nel sistema respiratorio, favorendo irritazioni, bronchiti, asma e malattie cardiovascolari. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Argomenti simili trattati di recente
#Gaspedia |#EnergyEfficiency per Italgas non significa solo risparmio: significa innovazione smart per ridurre sprechi e consumi, grazie a tecnologie all’avanguardia, comportamenti consapevoli e reti sempre più intelligenti. Con @GeosideSpA, la ESCo del Gr - X Vai su X
Perché il cervello è versatile? Il nostro cervello è capace di adattarsi a contesti diversi, garantendo comportamenti flessibili ed efficaci. I meccanismi biologici che garantiscono questa capacità sono il focus delle ricerche del neurobiologo Angelo Forli, vincitore - facebook.com Vai su Facebook
Tecnologie e comportamenti virtuosi. Ecco la ricetta contro l’inquinamento - Tecnologie innovative e comportamenti virtuosi possono diventare la chiave per restituire respiro alle città. Scrive ilgiorno.it
Premiare i comportamenti virtuosi - Sul Corriere Salute del 26 gennaio un intervento di Rosanna Tarricone si pone in potenziale continuità con quello di Alberto Giannini commentato in questo stesso spazio la settimana scorsa. Come scrive corriere.it