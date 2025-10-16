Teatro Vertigo sabato 18 ottobre lo spettacolo Appesi a un filo
Dopo il grande successo della scorsa stagione, torna a grande richiesta sabato 18 ottobre alle 21 al Teatro Enzina Conte del Vertigo “Appesi a un filo”, la divertente commedia scritta e diretta da Luca Dieci, cantante, attore, regista e drammaturgo in forza alla compagnia La Tartaruga di Pisa. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
Altre letture consigliate
Sabato 18 Ottobre Teatro Q77 Vertigo Live - Corso Brescia 77 - Torino Biglietti sul link in bio & ? Arriva Freaks and Comedy, lo show che ha trionfato allo Zelig di Milano, ora in in - facebook.com Vai su Facebook