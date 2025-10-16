Arezzo, 16 ottobre 2025 – Vicino alla programmazione principale del teatro Verdi di Monte San Savino, un'attenzione particolare sarà dedicata alle famiglie con una speciale rassegna di eventi di scoperta, interesse e divertimento per tutte le età con inizio alle 17:30. In programma «Il mio nome è Gian Burrasca» (domenica 25 gennaio), «Il Bosco delle Emozioni» (domenica 22 febbraio) e «Bob&Singer: Missione Natura!» (Domenica 8 marzo). Non solo, tra i mesi di febbraio, marzo e aprile 2026 si segnala anche la III edizione della rassegna di teatro popolare Il Giogo d'Inverno, promossa e organizzata da AS Monteservizi e Associazione Culturale Il Giogo con il patrocinio del Comune di Monte San Savino. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Teatro Verdi, c'è la stagione dedicata ai bambini