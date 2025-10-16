Teatro Verdi c' è la stagione dedicata ai bambini
Arezzo, 16 ottobre 2025 – Vicino alla programmazione principale del teatro Verdi di Monte San Savino, un'attenzione particolare sarà dedicata alle famiglie con una speciale rassegna di eventi di scoperta, interesse e divertimento per tutte le età con inizio alle 17:30. In programma «Il mio nome è Gian Burrasca» (domenica 25 gennaio), «Il Bosco delle Emozioni» (domenica 22 febbraio) e «Bob&Singer: Missione Natura!» (Domenica 8 marzo). Non solo, tra i mesi di febbraio, marzo e aprile 2026 si segnala anche la III edizione della rassegna di teatro popolare Il Giogo d'Inverno, promossa e organizzata da AS Monteservizi e Associazione Culturale Il Giogo con il patrocinio del Comune di Monte San Savino. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Il Teatro Verdi di Pordenone ha ospitato, venerdì 26 settembre, un’importante giornata di confronto su sessualità, salute riproduttiva e fertilità — temi centrali per il futuro demografico e sociale del nostro Paese. Il convegno nazionale “ - facebook.com Vai su Facebook
CONVEGNO ALZHEIMER 2025 Al Teatro Verdi di Montecatini Terme il 10 e l'11 ottobre si riuniscono professionisti del settore sanitario, psicologico, educativo e sociale. Anche in questa 15ª edizione, il confronto sarà intorno ai Centri Diurni. Info http://centrid - X Vai su X
Teatro Verdi, c'è la stagione dedicata ai bambini - Arezzo, 16 ottobre 2025 – Vicino alla programmazione principale del teatro Verdi di Monte San Savino, un'attenzione particolare sarà dedicata alle famiglie con una speciale rassegna di eventi di ... Si legge su lanazione.it
Trieste, Sovrintendente Teatro Verdi, sindacati divisi sulla riconferma di Polo - Il mandato di Giuliano Polo è scaduto il 21 giugno; il Consiglio di indirizzo del teatro, ad agosto si era espresso per la riconferma. Segnala rainews.it
Trieste, Sovrintendente Teatro Verdi, sindacati divisi sull'ipotesi Polo 2 - I dipendenti del Teatro lirico Giuseppe Verdi di Trieste chiedono la nomina di un sovrintendente, senza il quale è complesso programmare le attività della stagione con il cartellone già definito. Secondo rainews.it