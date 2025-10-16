Teatro Primo | tutto sulla nuova stagione di drammaturgia contemporanea e bambini

Reggiotoday.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Teatro Primo di Villa San Giovanni dà il via alla 12ª Stagione di Drammaturgia Contemporanea e alla  nuova Stagione “Bambini a Teatro” 20252026, rinnovando la propria vocazione di teatro indipendente e luogo di libertà creativa, formazione e confronto.Viviamo in un’epoca in cui siamo. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

teatro primo tutto nuovaVilla San Giovanni, il Teatro Primo presenta la 12ª Stagione di Drammaturgia Contemporanea e la nuova Stagione “Bambini a Teatro” | PROGRAMMA - Il Teatro Primo di Villa San Giovanni (RC) presenta la 12ª Stagione di Drammaturgia Contemporanea e la nuova Stagione “Bambini a Teatro” 2025/2026, rinnovando la propria vocazione di teatro indipenden ... strettoweb.com scrive

teatro primo tutto nuovaRavenna, Teatro Alighieri: “Lo schiaccianoci” apre la nuova stagione d’opera e danza - Sarà un viaggio tra sogno e realtà, archetipi senza tempo e sguardi contemporanei, la nuova stagione d’opera e danza che il Teatro Alighieri di ... Lo riporta corriereromagna.it

teatro primo tutto nuova"La forza delle idee" della nuova stagione del Teatro Elfo Puccini - 2026: dal 21 ottobre fino metà giugno un ricco cartellone con 66 titoli tra nuove produzioni, ospitalità e ritorni. Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Teatro Primo Tutto Nuova