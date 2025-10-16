Teatro nei borghi | a Varzo in scena Fútbol
Sabato 18 ottobre, alle 21, nell'ambito della rassegna "Teatro nei Borghi", nella chiesa di San Giorgio di Varzo va in scena lo spettacolo "Fútbol - storie di calcio" di Osvaldo Soriano.Sul "palco" Peppe Servillo alla voce e Natalio Mangalavite al pianoforte. Una lettura intervallata da canzoni. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
Altre letture consigliate
Regione #Campania Il Teatro Tempio Romano del Monte San Nicola è un sito archeologico situato nel comune di Pietravairano in provincia di Caserta. #cittaborghiluoghiditalia #fblifestyle #italia #italy - facebook.com Vai su Facebook
Teatro Va in scena il Giotto de ’Gli itineranti’ - Un Giotto postumo, allucinato, perseguitato dalla memoria e dalla bellezza calca le scene del Teatro Garibaldi il 9 maggio alle 21, nello spettacolo "Viaggio per terra e per cielo di Giotto pittore ... lanazione.it scrive
Al Teatro Guglielmi in scena la commedia dialettale "‘Na moghja ‘n piazza Stazion e n’altra ‘n piazza di Culi" - La compagnia "Pan fatto ‘n cà" porta in scena una commedia dialettale vivace e divertente, con parte del ricavato devoluto alla Lilt. Da lanazione.it