Teatro Impiria in scena al Modus con L’aquila a due teste di Jean Cocteau
Teatro Impiria porta in scena la sua ultima produzione teatrale che ha debuttato nella primavera di quest’anno “L’Aquila a due teste” di Jean Cocteau per la regia di Michele Matrella. Tre repliche al Teatro degli OrtiModus in piazza Orti di Spagna sabato 18 ottobre alle ore 21, domenica 19. 🔗 Leggi su Veronasera.it
Scopri altri approfondimenti
Al Teatro Modus inaugura “Il pagliaccio”, lo spettacolo a episodi di Andrea Castelletti - I prossimi appuntamenti con la produzione di Teatro Modus propongono un grande progetto nel cartellone della nuova stagione, e una prima assoluta per la città, che vuole scuotere gli schemi per riacce ... Riporta veronasera.it
Teatro, tornano in scena le "Lezioni di Napoletanità" - Torna in scena "Lezioni di Napoletanità", lo spettacolo comico di Alan De Luca, Amedeo Colella e Lino D'Angiò. Come scrive ansa.it