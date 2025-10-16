Teatro dei Varii | arriva la svolta! Sono stati consegnati i lavori a breve l’apertura dei cantieri
Consegnati i lavori al Teatro dei Varii. Si tratta dell’ennesima e si spera finale opera di restauro ed adeguamento del Teatro dei Varii, storico spazio culturale della città. Dopo la conclusione della fase progettuale, avvenuta a fine agosto, si entra ora nel vivo dell’intervento, con l’apertura dei cantieri prevista a breve. Il progetto, approvato dalla giunta comunale negli ultimi giorni di agosto, prevede un investimento complessivo di 260 mila euro. L’obiettivo principale è l’adeguamento del teatro alla normativa vigente in materia di sicurezza, con un’attenzione particolare a uno degli elementi architettonici più caratteristici della struttura: i palchi. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche questi approfondimenti
CAMPAGNA ABBONAMENTI – STAGIONE TEATRALE 2025/26 TEATRO LA NUOVA FENICE – OSIMO Torna la magia del teatro! Riparte la campagna abbonamenti per la nuova Stagione Teatrale 2025/26: sei spettacoli imperdibili, grandi emozioni e t - facebook.com Vai su Facebook
Teatro dei Varii: arriva la svolta!. Sono stati consegnati i lavori a breve l’apertura dei cantieri - Si tratta dell’ennesima e si spera finale opera di restauro ed adeguamento del Teatro dei Varii, storico spazio culturale della città. msn.com scrive
Teatro dei Varii a Colle. Affidati i lavori per la messa in sicurezza - Teatro dei Varii a Colle, dieci anni di attesa, ma ieri è stato ufficializzato l’affidamento dei lavori alla Cicero Costruzioni srl. Riporta lanazione.it