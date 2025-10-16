Teatro | a Verbania arriva Pranzo a Ferragosto
Sabato 18 ottobre appuntamento con il teatro a Verbania. Alle 21, sul palco dello Spazio Sant'Anna, va in scena lo spettacolo "Pranzo a Ferragosto", di Dario Alaimo, per la regia di Laura Rullo.Tragicommendia famigliare in un atto, dove si alternano momenti divertenti con altri più profondi.
