Teatro | a Verbania arriva Pranzo a Ferragosto

Sabato 18 ottobre appuntamento con il teatro a Verbania. Alle 21, sul palco dello Spazio Sant'Anna, va in scena lo spettacolo "Pranzo a Ferragosto", di Dario Alaimo, per la regia di Laura Rullo.Tragicommendia famigliare in un atto, dove si alternano momenti divertenti con altri più profondi. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

