TeamItaly trionfa a Varsavia | oro europeo nella sicurezza informatica

PISA – L’Italia conquista l’oro della sicurezza informatica europea. Il TeamItaly, guidato dal giovane genovese Lorenzo Leonardini, ha trionfato agli European cybersecurity challenge (Ecsc) 2025, battendo in finale Danimarca e Germania. La competizione, organizzata dall’ Enisa, l’Agenzia dell’Unione Europea per la sicurezza informatica, si è svolta a Varsavia dal 6 al 9 ottobre e ha riunito 40 squadre provenienti da tutta Europa e da diversi Paesi ospiti. Il team azzurro era formato da dieci giovani tra i 14 e i 25 anni, selezionati come i migliori talenti nazionali nel campo della cybersecurity. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it