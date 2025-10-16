Taylor Swift quadro ricorda video di ‘The Fate of Ofelia’ | museo invaso dai fan in Germania

Un museo tedesco è stato inaspettatamente invaso dai fan di Taylor Swift, dopo che una delle sue opere è risultata sorprendentemente simile alla scena iniziale del videoclip del suo attuale successo mondiale, ‘The Fate of Ophelia’, contenuto nell’ ultimo album della pop star ‘The Life of a Showgirl’. Nel fine settimana, centinaia di visitatori in più si sono recati all’ Hessisches Landesmuseum di Wiesbaden, nel centro della Germania, per ammirare il dipinto in questione. Una famiglia è arrivata addirittura da Amburgo, a più di 400 chilometri di distanza, ha raccontato la portavoce del museo Susanne Hirschmann all’Associated Press. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Taylor Swift, quadro ricorda video di ‘The Fate of Ofelia’: museo invaso dai fan in Germania

Approfondisci con queste news

#Charts L'album "The life of a showgirl" di Taylor Swift debutta al #1 in Canada con 150.000 vendite Fisiche + Streaming + Digital download. Debutta al #1 in Australia con 101.140 vendite Fisiche + Streaming + Digital download. Debutta al #1 in Spagna con 3 - facebook.com Vai su Facebook

Taylor Swift: una docu-serie e un film-concerto sul tour da record - X Vai su X

Taylor Swift e l’Ofelia di Millais: la vera storia dietro il quadro che ha ispirato la sua canzone - La cantante si è ispirata alla vicenda dell' eroina di Shakespeare, amata e abbandonata da Amleto, ma soprattutto a un dipinto di inquietante bellezza. Secondo vanityfair.it