Taylor Swift quadro ricorda video di ‘The Fate of Ofelia’ | museo invaso dai fan in Germania

Un museo tedesco è stato inaspettatamente invaso dai fan di  Taylor   Swift, dopo che una delle sue opere è risultata sorprendentemente simile alla scena iniziale del videoclip del suo attuale successo mondiale, ‘The Fate of Ophelia’, contenuto nell’ ultimo album della pop star ‘The Life of a Showgirl’. Nel fine settimana, centinaia di visitatori in più si sono recati all’ Hessisches Landesmuseum di Wiesbaden, nel centro della Germania, per ammirare il dipinto in questione. Una famiglia è arrivata addirittura da Amburgo, a più di 400 chilometri di distanza, ha raccontato la portavoce del museo Susanne Hirschmann all’Associated Press. 🔗 Leggi su Lapresse.it

