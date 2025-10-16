Tax credit librerie 2025 | domande entro il 31 ottobre
Introdotto dal Bilancio 2018, il beneficio fiscale può arrivare fino a 20mila euro per gli esercizi indipendenti e fino a 10mila euro per quelli appartenenti a gruppi editoriali. 🔗 Leggi su Fiscooggi.it
Scopri altri approfondimenti
Per tax credit librerie 8,2 milioni di euro, in linea con 2024 - A partire dalle ore 12 di lunedì 15 settembre 2025 sarà possibile presentare esclusivamente online le domande per il riconoscimento del credito d'imposta relativo al Tax Credit Librerie, riferito ai ... Si legge su ansa.it
Tax credit librerie 2025: domande dal 15 settembre - Ti invieremo gratuitamente la nostra famosa rassegna fiscale, e ogni tanto ti segnaleremo e- Segnala fiscoetasse.com
Bonus librerie 2024: ultimi giorni per invio istanze - Il ministero della Cultura, Direzione generale Biblioteche e Diritto d'autore, ha diffuso l’avviso, a ... Come scrive edotto.com