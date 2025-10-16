Tasse fuori norma in nove atenei italiani | quali e dove sono le università che fanno pagare troppo

Alcune università pubbliche italiane hanno tasse troppo alte, e a dirlo è lo stesso ministero dell’Università e della Ricerca. In una lettera inviata oggi alla conferenza dei rettori, il dicastero punta il dito contro nove università che hanno superato il limite di legge fissato per la contribuzione studentesca. Le università infatti possono ottenere dalle tasse solo una quota pari al 20% dei fondi forniti dallo stato, assegnati con il ffo (fondo di finanziamento ordinario). Un vincolo all’autonomia degli atenei che è stato introdotto nel 1997. L’obiettivo era di evitare squilibri basati sulla posizione geografica o il numero di studenti. 🔗 Leggi su Open.online

