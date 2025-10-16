Tassa di soggiorno il governo punta a trattenere il 30% Gnassi Pd | Ai comuni servono risorse stabili

Riminitoday.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Sulla tassa di soggiorno e sul turismo, il governo dell’autonomia differenziata dimostra ancora una volta di essere autonomo solo nel togliere. Toglie risorse proprie dei comuni per tenersene la differenza a Roma”. A dirlo è Andrea Gnassi, deputato del Partito democratico ed ex sindaco di Rimini. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

