Task – Stagione 2 | aggiornamento entusiasmante dal creatore del thriller HBO

La seconda stagione di Task ha ricevuto un entusiasmante aggiornamento dal creatore e showrunner Brad Ingelsby. Debuttata su HBO Max nel settembre 2025, la serie segue un agente dell’FBI di Filadelfia che indaga su una serie di rapine a mano armata compiute da un uomo dall’aspetto modesto, padre di famiglia, che prende di mira le bande di trafficanti di droga. La miniserie di sette episodi andrà in onda domenica con l’episodio finale. Fin dalla sua uscita, Task ha ricevuto il plauso della critica per la caratterizzazione dei personaggi, il realismo crudo e il commento sociale, ed è stata paragonata ad un’altra acclamata serie poliziesca di Ingelsby, Omicidio a Easttown. 🔗 Leggi su Cinefilos.it