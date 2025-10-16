Targa Florio Classica la prima tappa la via delle Saline | il programma della manifestazione
Prende il via la Targa Florio Classica 2025, appuntamento decisivo del Campionato italiano Grandi eventi che per l’intero fine settimana arricchisce di fascino e prestigio la Sicilia ed in particolare le strade delle province di Trapani e di Palermo. Dopo la sobria ma seguita passerella cittadina. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Altre letture consigliate
TELE ONE. . Parte oggi pomeriggio da piazza Verdi a Palermo la Targa Florio Classica. 147 equipaggi, 230 partecipanti per percorrere circa 600 km in due tappe - facebook.com Vai su Facebook
Targa Florio Classica e Ferrari Tribute to Targa Florio. Ordinanza di limitazione della circolazione per i giorni 16-17-18-19 ottobre 2025 https://ift.tt/3xrKywg - X Vai su X
Palermo, parte la Targa Florio Classica 2025 | INFO e DATA - Prende il via la Targa Florio Classica 2025, appuntamento decisivo del Campionato Italiano Grandi Eventi che per l’intero fine settimana arricchisce di fascino e prestigio la Sicilia ed in particolare ... Segnala strettoweb.com
Dal 16 al 19 ottobre la Targa Florio Classica e il Ferrari Tribute. Venerdì tappa a Marsala - Dal 16 al 19 ottobre 2025, le strade della Sicilia torneranno a ospitare la leggenda della Targa Florio Classic, la ... Secondo tp24.it
Al via la Targa Florio Classica 2025 da Palermo - Con le verifiche sportive al Marina Yachting di Palermo prende ufficialmente avvio la Targa Florio Classica 2025, tappa del Campionato Italiano Grandi ... canalesicilia.it scrive