Targa Florio Classica la prima tappa la via delle Saline | il programma della manifestazione

Palermotoday.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Prende il via la Targa Florio Classica 2025, appuntamento decisivo del Campionato italiano Grandi eventi che per l’intero fine settimana arricchisce di fascino e prestigio la Sicilia ed in particolare le strade delle province di Trapani e di Palermo. Dopo la sobria ma seguita passerella cittadina. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

targa florio classica primaPalermo, parte la Targa Florio Classica 2025 | INFO e DATA - Prende il via la Targa Florio Classica 2025, appuntamento decisivo del Campionato Italiano Grandi Eventi che per l’intero fine settimana arricchisce di fascino e prestigio la Sicilia ed in particolare ... Segnala strettoweb.com

targa florio classica primaDal 16 al 19 ottobre la Targa Florio Classica e il Ferrari Tribute. Venerdì tappa a Marsala - Dal 16 al 19 ottobre 2025, le strade della Sicilia torneranno a ospitare la leggenda della Targa Florio Classic, la ... Secondo tp24.it

Al via la Targa Florio Classica 2025 da Palermo - Con le verifiche sportive al Marina Yachting di Palermo prende ufficialmente avvio la Targa Florio Classica 2025, tappa del Campionato Italiano Grandi ... canalesicilia.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Targa Florio Classica Prima