Taormina capitale della cultura siciliana | nasce il Forum Sistema Cultura Sicilia

Messinatoday.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Taormina si è trasformata oggi nel cuore pulsante della cultura siciliana con la prima edizione del Forum Sistema Cultura Sicilia, la piattaforma promossa da TEHA Group in collaborazione con il Parco Archeologico di Naxos Taormina e l’Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

