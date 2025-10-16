Tanti stranieri ma meno italiani | ecco com' è andata davvero l' estate sulla Riviera romagnola

Le previsioni funeste rimbalzate tra luglio e agosto sono state in buona parte smentite. I numeri dicono però che abbiamo un problema (grosso) con il turismo domestico. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Tanti stranieri, ma meno italiani: ecco com'è andata davvero l'estate sulla Riviera romagnola

Evento #214: in una fredda mattina di ottobre 39 parkrunner e 15 vollie, tanti stranieri, frutta e dei buonissimi bignè per i 21 anni di parkrun - facebook.com Vai su Facebook

Tanti stranieri, ma meno italiani: ecco com'è andata davvero l'estate sulla Riviera romagnola - Le previsioni funeste rimbalzate tra luglio e agosto sono state in buona parte smentite. Secondo vanityfair.it

In povertà assoluta 5,7 milioni di italiani, bambini e stranieri i più colpiti - Nel 2024 la povertà assoluta in Italia è rimasta sostanzialmente stabile rispetto all’anno precedente, con 5,7 milioni di poveri tra cui moltissimi bambini e stranieri ... Da quifinanza.it

In Italia 5,7 milioni poveri assoluti, 1 su 3 straniero - In Italia quasi 6 milioni di persone versano in condizioni di povertà assoluta e non riescono neppure a far fronte alle spese per i beni e servizi essenziali, dal cibo alla casa, dalla salute ai ... Da ansa.it