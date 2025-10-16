La questione russo-ucraina non può rischiare di affondare nel fango dell’incipiente inverno che da quelle parti significa, per le truppe soprattutto, condizioni disumane. Capiamo bene che non si può affrontare tutto insieme e questo perché la questione israelo-palestinese ha preso il sopravvento sull’altra da molti punti di vista. Ma non si può continuare a ritenere, magari non esplicitamente, la questione russo-ucraina una questione di una guerra tra eroi, a seconda del punto di vista dal quale si guarda e, viceversa, quella della terra che fu di Gesù una guerra per così come è stata vissuta. Ci sono tre punti sui quali vorremmo fare qualche riflessione. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Tanti Pro Pal, nessun Pro Ucraina: i tre motivi che spiegano la contraddizione