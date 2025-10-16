Tanti | Arezzo esclusa dalla rete pediatrica? Serve una rettifica immediata
Il vicesindaco di Arezzo, Lucia Tanti, interviene sulla questione della sperimentazione della nuova rete pediatrica, denunciando l’esclusione del territorio aretino dal progetto. “Sono stata una delle prime firmatarie della proposta di legge di iniziativa popolare sulla guardia medica pediatrica – ricorda Tanti –. Ora la legge c’è, ma Arezzo parrebbe esclusa. In realtà il testo è chiaro e prevede espressamente la sperimentazione su tutto il territorio. Chiedo una rettifica immediata, sperando che si tratti solo di un refuso o di un equivoco”. Tanti conclude con una nota polemica nei confronti della Regione: “Se il buon giorno si vede dal mattino, pare proprio che il Giani 2 inizi esattamente come era finito il Giani 1, e cioè senza la giusta considerazione per questo territorio”. 🔗 Leggi su Lortica.it
