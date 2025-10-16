Tamponamento a catena in via Scalabrini a Como | soccorso un uomo di 58 anni

Incidente nel primo pomeriggio di oggi a Como, in via Giovanni Battista Scalabrini, all’altezza del civico 72. Più automobili si sono scontrate per cause ancora in corso di accertamento. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Como e un’ambulanza della Croce Rossa cittadina. 🔗 Leggi su Quicomo.it