TALE E QUALE SHOW QUARTA PUNTATA | IMITAZIONI E QUARTO GIUDICE DEL VARIETÀ DI RAI1

16 ott 2025

Con nuove performance e trasformazioni, torna “Tale e Quale Show”, il varietà condotto da Carlo Conti, in onda venerdì 17 ottobre alle 21.30 su Rai 1. Nella puntata della scorsa settimana la vittoria è andata a Pamela Petrarolo che ha emozionato il pubblico con una grintosa interpretazione di Gianna Nannini in “Meravigliosa creatura”. Secondo posto per Tony Maiello-Mango e terzo per la coppia formata da Flavio Insinna e Gabriele Cirilli, rispettivamente Tommy Cash  e Fiorella Mannoia. In testa alla classifica provvisoria c’è Maiello, ma con un vantaggio leggerissimo rispetto agli “inseguitori”. 🔗 Leggi su Bubinoblog

