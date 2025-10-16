TALE E QUALE SHOW QUARTA PUNTATA | IMITAZIONI E QUARTO GIUDICE DEL VARIETÀ DI RAI1

Con nuove performance e trasformazioni, torna “Tale e Quale Show”, il varietà condotto da Carlo Conti, in onda venerdì 17 ottobre alle 21.30 su Rai 1. Nella puntata della scorsa settimana la vittoria è andata a Pamela Petrarolo che ha emozionato il pubblico con una grintosa interpretazione di Gianna Nannini in “Meravigliosa creatura”. Secondo posto per Tony Maiello-Mango e terzo per la coppia formata da Flavio Insinna e Gabriele Cirilli, rispettivamente Tommy Cash e Fiorella Mannoia. In testa alla classifica provvisoria c’è Maiello, ma con un vantaggio leggerissimo rispetto agli “inseguitori”. 🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - TALE E QUALE SHOW, QUARTA PUNTATA: IMITAZIONI E QUARTO GIUDICE DEL VARIETÀ DI RAI1

