Le assegnazioni della nuova puntata di Tale e Quale Show 2025, in giuria il comico Andrea Pucci. Con nuove performance e trasformazioni, torna Tale e Quale Show, il varietà prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy, condotto da Carlo Conti, in onda venerdì 17 ottobre alle 21.30 su Rai1. Nella puntata della scorsa settimana la vittoria è andata a Pamela Petrarolo che ha emozionato il pubblico con una grintosa interpretazione di Gianna Nannini in Meravigliosa creatura. Nel quarto appuntamento, invece, Carmen Di Pietro sarà Celine Dion, Le Donatella vestiranno i panni di Paola e Chiara, Antonella Fiordelisi si trasformerà in Anna, Pamela Petrarolo proverà il bis con Ivana Spagna, Maryna interpreterà Anna Tatangelo, Samuele Cavallo si cimenterà con Massimo Ranieri, Insinna e Cirilli saranno protagonisti in un duetto impossibile nei panni di Renato Carosone e Rocco Hunt, Gianni Ippoliti si metterà alla prova con Gianni Morandi, Tony Maiello proverà a difendere il primato con Harry Styles e Peppe Quintale sarà Tony Hadley. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu © Spettacolo.eu - Tale e Quale Show 2025, le assegnazioni della quarta puntata, in giuria Pucci

