Tajani tra gaffe e propaganda | la lezione telematica ai palestinesi e la politica estera dell’annuncio sine die

Nel punto più controverso della sua informativa al Parlamento Antonio Tajani ha rivendicato l’idea di «coinvolgere le università telematiche per la formazione degli studenti palestinesi in loco», liquidando le obiezioni con un «la formazione a distanza si fa così» rivolto a Pier Ferdinando Casini, tra i più critici in Aula. Il brusìo che ne è seguito fotografa il limite politico e culturale della proposta: non è un piano, è una scorciatoia. Dentro Gaza l’elettricità resta intermittente, le dorsali di rete sono state ripetutamente interrotte, migliaia di studenti e docenti sono sfollati; la priorità rimane ricostruire spazi sicuri, garantire energia e connettività stabile, riattivare servizi minimi. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Tajani, tra gaffe e propaganda: la “lezione telematica” ai palestinesi e la politica estera dell’annuncio sine die

