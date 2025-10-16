Tajani | Tassa su extraprofitti per le banche? Da Urss non ci sarà

"Il Cdm è domani, il ministro Giorgetti mi ha assicurato durante l'ultima riunione che non ci sarà alcuna tassa sugli extraprofitti, che è un concetto un pò da Unione Sovietica". Il vicepremier e leader di Forza Italia Antonio Tajani, a margine dell'undicesima edizione della Conferenza MED Dialoghi Mediterranei, rimane fermo sulle sue posizioni in merito all'eventualità di tassare i profitti delle banche. "Io non credo che si debba intervenire con misure impositive, si deve invece avere un colloquio serrato", ha detto Tajani. E ancora: "Sono in corso colloqui con il mondo bancario, il mondo assicurativo, perché possano dare un contributo alla manovra, cosa che è giusta. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

