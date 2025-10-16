Tajani spinga su nomina presidente dell' authority portuale di Trieste

"Nuovamente il vicepremier Tajani ha ripetuto nell'aula del Senato che il porto di Trieste può avere un ruolo strategico nella Via del Cotone. Ci aspettiamo che spinga per passare dalle speranze a qualcosa di concreto perché, a tempo scaduto, la nomina del presidente dell'Autorità portuale ancora. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

