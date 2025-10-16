Tajani | Italia pronta amissione di pace a Gaza Il vice premier sblocca riconoscimento della Palestina

Antonio Tajani L’Italia schiera la sua esperienza internazionale a Gaza con una missione di stabilizzazione: lo ha annunciato il ministro degli Esteri Antonio Tajani nell’informativa urgente alla Camera, dopo la firma di Sharm el-Sheikh e l’avvio del piano USA, con aiuti umanitari già in partenza per novembre. Tajani non ha dubbi: il piano di pace americano siglato nei giorni scorsi “cambierà il volto del Medio Oriente e rafforzerà la sicurezza nazionale italiana”. Parlando ai deputati, ha puntato dritto al cuore della strategia: dispiegamento di una Forza Internazionale di Stabilizzazione a Gaza, con Roma in prima linea. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - Tajani: Italia pronta amissione di pace a Gaza. Il vice premier sblocca riconoscimento della Palestina

Scopri altri approfondimenti

#Tajani: Italia riconoscerà la #Palestina se sovrana e pacifica. Mi auguro unità partiti su forza stabilizzazione - #Gaza - facebook.com Vai su Facebook

#Tajani: Italia riconoscerà la #Palestina se sovrana e pacifica. Mi auguro unità partiti su forza stabilizzazione https://askanews.it/2025/10/15/tajani-italia-riconoscera-la-palestina-se-prospera-sovrana-pacifica-mi-auguro-unita-partiti-su-forza-stabilizzazione/… - - X Vai su X

Tajani alla Camera: “È il giorno della speranza a Gaza, l’Italia pronta a contribuire a pace e ricostruzione” - Il ministro degli Esteri Tajani ha illustrato alla Camera il ruolo dell'Italia nella fase post- Scrive fanpage.it

Crisi in Medio Oriente, il ministro degli Esteri Antonio Tajani: Italia pronta a valutare sanzioni su Israele - Quello che succede a Gaza «continua a rappresentare una ferita aperta per tutta la comunità internazionale. milanofinanza.it scrive

Tajani, 'Putin-Zelensky? Roma pronta ospitare incontri pace' - "L'Italia ha sempre dato la propria disponibilità ad accogliere qualsiasi vertice che sia per la costruzione della pace, sia per quanto riguarda il Medio Oriente che per l'Ucraina". Come scrive ansa.it