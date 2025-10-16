Tajani | fare in modo che tregua a Gaza si consolidi

Napoli, 16 ott. (askanews) - "Bisogna lavorare per rinforzare la pace" e "fare in modo che la tregua a Gaza si consolidi ". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani a margine dell'evento di apertura dei Med Dialogues al Palazzo Reale di Napoli. Il fatto "che siano qui nello stesso palazzo il ministro degli Esteri di Israele e della Palestina significa che qualcosa sta cambiando sul serio", ha aggiunto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

