Tajani | fare in modo che tregua a Gaza si consolidi

Quotidiano.net | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Napoli, 16 ott. (askanews) - "Bisogna lavorare per rinforzare la pace" e "fare in modo che la tregua a Gaza si consolidi ". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani a margine dell'evento di apertura dei Med Dialogues al Palazzo Reale di Napoli. Il fatto "che siano qui nello stesso palazzo il ministro degli Esteri di Israele e della Palestina significa che qualcosa sta cambiando sul serio", ha aggiunto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

tajani fare in modo che tregua a gaza si consolidi

© Quotidiano.net - Tajani: fare in modo che tregua a Gaza si consolidi

Scopri altri approfondimenti

tajani fare modo treguaTajani: fare in modo che tregua a Gaza si consolidi - "Bisogna lavorare per rinforzare la pace" e "fare in modo che la tregua a Gaza si consolidi ". Si legge su libero.it

tajani fare modo treguaGaza, Boccia (Pd): “Tajani burocratico, si tratta di tregua e non di pace. Il governo Meloni riconosca la Palestina” - La Relazione della Commissione nominata dal Mef: il tax gap scende al 17%, ma l’ammontare complessivo risale verso i livelli pre- Lo riporta ilfattoquotidiano.it

tajani fare modo treguaTajani: "L'Italia è pronta a fare la sua parte per la ricostruzione di Gaza" - "Non è finita, ma sono state messe le fondamenta di un accordo regionale importante. Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Tajani Fare Modo Tregua