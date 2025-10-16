Taglio Irpef le simulazioni | chi ci guadagna davvero con la Manovra 2026

La prossima L egge di Bilancio 2026 punta a proseguire la riduzione della pressione fiscale sui redditi da lavoro, con un nuovo taglio dell’Irpef. L’intervento, ancora in discussione, prevede la riduzione della seconda aliquota dal 35% al 33% per i redditi compresi tra 28.000 e 50.000 euro. Si tratta di una misura che potrebbe estendersi fino ai 60.000 euro, come richiesto da Forza Italia e Cisl, ma resta da definire la copertura finanziaria necessaria. Secondo le stime, il costo complessivo della misura si aggirerebbe intorno ai 5 miliardi di euro. L’obiettivo è alleggerire il prelievo sul ceto medio, migliorando leggermente la capacità di spesa delle famiglie, anche se i benefici concreti dipenderanno dal livello di reddito. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Taglio Irpef, le simulazioni: chi ci guadagna davvero con la Manovra 2026

