Il taglio dell'Irpef per il ceto medio sarà uno dei capitoli centrali della Legge di Bilancio 2026. La misura, attesa da tempo, sarà discussa con l'approdo della Manovra al Consiglio dei Ministri del 17 ottobre, primo passaggio ufficiale dell'iter parlamentare. L'intervento punta a ridurre la pressione fiscale sui redditi tra 28.000 e 50.000 euro, con la possibilità di introdurre un tetto massimo per limitare il beneficio sui redditi molto elevati. Come sono oggi le aliquote Irpef. Il sistema attuale prevede tre scaglioni: Fino a 28.000 euro: aliquota al 23%. Da 28.000 a 50.000 euro: aliquota al 35%.

Taglio Irpef al 33%: chi guadagnerà davvero e chi rischia di restare escluso