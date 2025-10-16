Taglio IRPEF 2026 | cosa cambia per il ceto medio? Le nuove aliquote

Taglio Irpef in arrivo con la prossima Manovra di bilancio. Nel corso del Consiglio dei ministri del 14 ottobre 2025 il Ministro dell’economia Giancarlo Giorgetti ha illustrato il Documento programmatico di bilancio (DPB) e anticipato i principali contenuti del disegno di legge di bilancio per il triennio 2026-2028, che sarà all’ordine del giorno di un prossimo vertice. Tra gli interventi della manovra, valutati in complessivi 18 miliardi di euro medi annui, rientra la riduzione dell’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (IRPEF). Analizziamo la novità in dettaglio. Indice. Taglio Irpef 2026. 🔗 Leggi su Leggioggi.it © Leggioggi.it - Taglio IRPEF 2026: cosa cambia per il ceto medio? Le nuove aliquote

