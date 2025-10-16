Taglio delle ore degli educatori il Comune ci mette una pezza | Risorse ora disponibili il sostegno sarà garantito a tutti

“I fondi vincolati che erano già presenti, circa 32.000 euro, saranno a stretto giro destinati a incrementare la dotazione economica già prevista, consentendo così di garantire pienamente il supporto che la scuola attendeva fin dall’estate. Questa ci sembra la cosa fondamentale, la risposta che. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

