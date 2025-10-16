Taglia minima delle vongole | confermata la deroga Ue per l’Italia si potrà continuare a pescare i molluschi
“La proroga della deroga europea che consente la pesca delle vongole Chamelea gallina a partire da 22 millimetri è un’ottima notizia per le marinerie dell’Emilia-Romagna. Un risultato concreto che tutela un’intera filiera fatta di imprese, lavoratori e famiglie, ottenuto grazie all’impegno. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
