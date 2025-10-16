Taglia minima delle vongole confermata la deroga Ue per l’Italia La Regione | Un' ottima notizia

Cesenatoday.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“La proroga della deroga europea che consente la pesca delle vongole Chamelea gallina a partire da 22 millimetri è un’ottima notizia per le marinerie dell’Emilia-Romagna. Un risultato concreto che tutela un’intera filiera fatta di imprese, lavoratori e famiglie, ottenuto grazie all’impegno. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

taglia minima vongole confermataVittoria a Bruxelles per le marinerie romagnole: confermata anche pesca sotto soglia delle vongole - La Commissione Pesca del Parlamento europeo ha garantito il mantenimento della situazione esistente almeno fino al 2030 per le acque territoriali italiane ... altarimini.it scrive

taglia minima vongole confermataPesca delle vongole, Europa concede deroga all’Italia - “Promessa mantenuta, via libera alla deroga che consente all’Italia di continuare a pescare vongole con taglia minima di 22 mm anzichè 25 nelle proprie acque ... Si legge su chiamamicitta.it

E-R: buona notizia la deroga Ue su taglia minima vongole - (askanews) – “La proroga della deroga europea che consente la pesca delle vongole Chamelea gallina a partire da 22 millimetri è un’ottima notizia per le marinerie dell’Emilia- Come scrive askanews.it

Cerca Video su questo argomento: Taglia Minima Vongole Confermata