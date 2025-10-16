Taglia minima delle vongole confermata la deroga Ue per l’Italia La Regione | Un' ottima notizia
“La proroga della deroga europea che consente la pesca delle vongole Chamelea gallina a partire da 22 millimetri è un’ottima notizia per le marinerie dell’Emilia-Romagna. Un risultato concreto che tutela un’intera filiera fatta di imprese, lavoratori e famiglie, ottenuto grazie all’impegno. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Il 91% dei pescherecci a strascico, delle bancarelle e dei mercati in 7 porti italiani indagati vendeva merluzzi sotto la taglia minima UE, mettendo a rischio una delle specie più sovrasfruttate del Mediterraneo. #SalvaIlMerluzzo - X Vai su X
Sai che alcune specie #ittiche devono rispettare una taglia minima? Cosa sono le “taglie minime” per i prodotti ittici? Ci sono differenze tra le taglie minime della stessa specie ma di origine differente? Quali sono le specie vietate? Con il progetto "Informare pe - facebook.com Vai su Facebook
Vittoria a Bruxelles per le marinerie romagnole: confermata anche pesca sotto soglia delle vongole - La Commissione Pesca del Parlamento europeo ha garantito il mantenimento della situazione esistente almeno fino al 2030 per le acque territoriali italiane ... altarimini.it scrive
Pesca delle vongole, Europa concede deroga all’Italia - “Promessa mantenuta, via libera alla deroga che consente all’Italia di continuare a pescare vongole con taglia minima di 22 mm anzichè 25 nelle proprie acque ... Si legge su chiamamicitta.it
E-R: buona notizia la deroga Ue su taglia minima vongole - (askanews) – “La proroga della deroga europea che consente la pesca delle vongole Chamelea gallina a partire da 22 millimetri è un’ottima notizia per le marinerie dell’Emilia- Come scrive askanews.it