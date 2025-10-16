TaDa un gemello digitale della casa che consente di risparmiare energia
Un ‘gemello digitale’ di una casa, un negozio o un ufficio per catturare l’impronta energetica di quello spazio e capire così come gestire i consumi, consentendo forti risparmi nei costi di gestione ma anche un innalzamento della sicurezza dei suoi abitanti perché può accorgersi in tempo reale di un’anomalia nell’uso di un elettrodomestico e quindi nella routine quotidiana di anziani o persone che necessitano assistenza; utile alle assicurazioni per le analisi degli impianti necessarie per le polizze casa e per le garanzie degli elettrodomestici; alle banche per le analisi di corredo ai mutui green; ai produttori per raccogliere dati e indicazioni utili alla produzione. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
News recenti che potrebbero piacerti
Arriva il «gemello» digitale della casa: può aiutare a ridurre sprechi e bollette fino al 30% - Una tecnologia sviluppata dalla startup italiana TaDa trasforma i dati dei contatori in un digital twin dell’abitazione: monitora i consumi di ogni elettrodomestico e suggerisce via app come ottimizza ... corriere.it scrive
La startup dei digital twin di casa TaDa completa un primo round di finanziamento da 1,9 milioni di euro - Secondo il Ceo dell'azienda, il malfunzionamento anche solo di un elettrodomestico può costare fino a circa 400 euro in più all’anno in bolletta a famiglia ... Lo riporta startupitalia.eu
Risparmio e sostenibilità: come TaDa trasforma i consumi energetici con l’intelligenza artificiale - Questa capacità permette non solo una gestione efficiente dell’energia, ma anche una maggiore sicurezza per le persone: anomalie e guasti possono essere individuati tempestivamente, prevenendo sprechi ... Come scrive msn.com