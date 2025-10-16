TaDa un gemello digitale della casa che consente di risparmiare energia

Un ‘gemello digitale’ di una casa, un negozio o un ufficio per catturare l’impronta energetica di quello spazio e capire così come gestire i consumi, consentendo forti risparmi nei costi di gestione ma anche un innalzamento della sicurezza dei suoi abitanti perché può accorgersi in tempo reale di un’anomalia nell’uso di un elettrodomestico e quindi nella routine quotidiana di anziani o persone che necessitano assistenza; utile alle assicurazioni per le analisi degli impianti necessarie per le polizze casa e per le garanzie degli elettrodomestici; alle banche per le analisi di corredo ai mutui green; ai produttori per raccogliere dati e indicazioni utili alla produzione. 🔗 Leggi su Ildenaro.it